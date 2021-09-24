الامارات | بني ياس يأمل إطفاء «البركان» بالمعنويات وعودة خيمينيز

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يأمل إطفاء «البركان» بالمعنويات وعودة خيمينيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق بني ياس في الساعة 18:45، من مساء اليوم، ضيفه عجمان على استاد الشامخة، ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يدخله «السماوي» متسلحاً بالدفعة المعنوية الكبيرة للاعبيه، بعد فوزه الأول في الموسم، الذي كان قد تحقق في الجولة الماضية على حساب الظفرة، إلى جانب عودة لاعب الوسط الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز بعد استيفاء عقوبة الإيقاف. ولا بديل أمام بني ياس، الذي يملك في رصيده أربع نقاط خياراً أفضل من الفوز، من أجل المحافظة على نغمة الانتصارات التي جاءت بعد معاناة كبيرة، إذ كان الفريق خسر مباراتين وتعادل في واحدة، قبل أن يحقق فوزاً بشق الأنفس أمام الظفرة جاء قبل إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة. في المقابل، يدخل «البركان» اللقاء وفي رصيده خمس نقاط، ويدرك لاعبوه صعوبة المهمة في العودة بالنقاط الثلاث، لكن لديهم من الرغبة ما يكفي لمفاجأة «السماوي» على أرضه وأمام جماهيره، عطفاً على الأداء الذي يقدمه الفريق منذ بداية الموسم الحالي، إذ خسر في لقاء واحد من أصل أربع مباريات.

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