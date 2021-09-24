حازم إمام : هذا هو أفضل قرار اتخذه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الحالي

الشارقة - اميمة ياسر - قال حازم إمام لاعب الزمالك و منتخب مصر الأسبق، إن اختيار المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب الفريق القومي، يعتبر أفضل قرار اتخذه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الحالي.

وأضاف إمام في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "اختيار كيروش موفق جدًا في وقت ضيق، خلال ثلاثة أيام تتعاقد مع مدرب بهذه السيرة الذاتية، هو مدرب جيد جدًا، لديه طموح أن يصعد لكأس العالم، شخصية قوية ولديه خبرات كبيرة جدًا".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب ليفربول في أفضل حالاته الفنية حاليًا، أتمنى أن يتم استخدامه في منتخب مصر كما يفعلون في الريدز".

وواصل: "في مباراة الجابون، منتخب مصر لم يسدد أي كرة على المرمى رغم أننا نمتلك لاعبا من أفضل 5 لاعبين في العالم يجب أن نستغله، ولا يوجد لدينا ظهير أيمن وهذه أزمة ستواجه كيروش، هذه أزمة كبيرة جدًا".

وأكد: "لا يليق أن يتحدث مدرب عن لاعب بالشكل الذي فعله فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطا سراي مع مصطفى محمد، الأخير لن يكون قادرًا على التعامل مع هذا الضغط، مصطفى محمد من أفضل اللاعبين في مصر ولكن يعيبه الاستعجال".

وأردف: "قبل أن يسافر مصطفى محمد للاحتراف، تحدث معي وقال لي أريد أن أحترف وهذه فرصة عمري، فقلت له عمرك 21 سنة وأمامك أولمبياد طوكيو وبعد ذلك بطولة إفريقيا وأنت لاعب صغير".

وأتم: "عودة مصطفى محمد للزمالك ستكون سبب في أن يكون جيدًا في نادي أخر، أو يعود اسم كبير مثل ما كان مع الزمالك في البداية، جالطة سراي التركي نادي كبير ولكن نتائجه في الدوري غير جيدة هذا الموسم لم يستمر في دوري أبطال أوروبا وخسروا الدوري الموسم الماضي، مصطفى لم يسطع الظهور مع جالطة سراي لكن في الزمالك كان اسمه مضيء بشكل جيد".