شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إصابة حسين الشحات فى الضامة وغيابه عن الأهلي أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي أحمد شوبير إصابة حسين الشحات، لاعب النادي الأهلى، في العضلة الضامة خلال مران الفريق اليوم الخميس، وخضوع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.

وأكد شوبير في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الشحات تعرض للإصابة ويغيب عن مباراة إنبي السبت المقبل بكأس مصر".

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش التى أقيمت مساء الثلاثاء الماضى، باستاد برج العرب وبدأ الجهاز الفني للمارد الأحمر يُفكر في مباراة إنبي بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتى ستقام السبت المقبل بالإسكندرية.

وطالب موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بإغلاق ملف السوبر بكل أحداثه من إيجابيات وسلبيات، وبدأ التركيز في مباراة إنبي بكأس مصر والتى يتطلع المارد الأحمر للفوز فيها من أجل مواصلة المشوار نحو الحفاظ على لقب كأس مصر.

ويعتزم موسيمانى إجراء عدة تغييرات واسعة فى تشكيلة الأهلى لإعادة الروح للفريق، لاسيما فى ظل حالة الغضب العارمة من الجماهير بعد خسارة بطولتين على التوالى بدأت بالدوري الذى فقده المارد الاحمر فى الامتار الاخيرة لصالح الزمالك بفارق أربعة نقاط ثم كأس السوبر بركلات الترجيح.

وقررت إدارة الاهلى تغريم اللاعبين والجهاز الفنى 300 ألف جنيه بسبب تراجع المستوى الفنى وخسارة لقب كأس السوبر.