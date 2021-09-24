شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يفاجئ الأهلى بصفقات إنبى الجديدة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، للدفع ببعض الصفقات الجديدة في تشكيلة الفريق ضد الأهلى لتوفير عنصر المفاجأة ضد النادى الأحمر، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد ٍالسبت ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويجهز طولان للاستفادة من إمكانيات أحمد جمعة المنضم حديثا من المصري البورسعيدى في الخط الأمامى للفريق البترولى لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات في استغلال أنصاف الفرص ومن المتوقع أن يمثل اللاعب خطورة كبيرة على دفاعات المارد الأحمر.

كما يعول المدير الفني لإنبى على خبرات حسام عرفات وخالد رضا المنضمان من فريق وادى دجلة لقيادة الفريق البترولى أمام الأهلى في كأس مصر.

وكان مسئولو نادى إنبى حصلوا على خدمات خالد رضا، مدافع وادى دجلة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 2.5 مليون جنيه،وذلك بعدما أبدى حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى رغبته فى ضم اللاعب لتدعيم الخط الخلفى للفريق البترولى خصوصا بعد رحيل رامى صبرى.

ووقع خالد رضا على عقود انتقاله إلى نادى إنبى على بياض وترك تحديد الأمور المالية ومدة التعاقد إلى مسئولى النادى البترولى ليؤكد اللاعب رغبته ارتداء قميص إنبى فى الموسم الجديد واللعب تحت قيادة حلمى طولان المدير الفنى.

وأبدى خالد رضا رغبته فى ارتداء قميص إنبى في الموسم المقبل لا سيما بعد هبوط وادى دجلة إلى القسم الثانى وعدم تمكنه في البقاء في الدورى الممتاز وذلك لرغبة اللاعب في خوض تحدى جديد بقميص الفريق البترولى.