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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، مليون جنيه مكافأة فوز طلائع الجيش بالسوبر.. و500 ألف للأهلى، وفى بيان رسمى.. الزمالك يرفض عقوبة شيكابالا ويهدد باللجوء للفيفا.

مليون جنيه مكافأة فوز طلائع الجيش بالسوبر.. و500 ألف للأهلى

حددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مبلغ مليون جنيه مكافأة فريق طلائع الجيش بعد الفوز بلقب السوبر المحلى على حساب النادى الأهلى، بينما يحصل الأخير على 500 ألف جنيه.

جلسة خاصة بين كارتيرون ولاعبى الزمالك وتدريبات فى الجيم

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

الزمالك يهزم الأهلى 32 /27 فى دورى محترفى اليد

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الاهلى بنتيجة 32/27 فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى الحالى 2021 / 2022، وذلك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، وأنتهى الشوط الأول بنتيجة 17/13فى شوط شهد تفوق ملحوظ للاعبى الأبيض .

الشناوى يرفض "الاعتذار المكتوب" من لاعبى الأهلى ويطالبهم بالرد فى الملعب

رفض محمد الشناوى كابتن النادى الاهلى اقتراحاً من زملاؤه بالفريق بتقديم اعتذار لجماهير ناديهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب خسارة كأس السوبر أمام الطلائع بركلات الترجيح، مؤكداً أن الرد سيكون فى الملعب علمياً فى مباراة انبى المقرر لها السابعة مساء السبت ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

فى بيان رسمى.. الزمالك يرفض عقوبة شيكابالا ويهدد باللجوء للفيفا

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا للرد على العقوبات الصادرة من لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة بحق محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام قائدي الفريق الأبيض.

لجنة التخطيط بالأهلى تعيد فتح ملف المدرب العام بعد سوء النتائج

أعادت لجنة التخطيط بالأهلى فتح ملف ضم مدرب عام مصرى إلى الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، لتعويض رحيل الجنوب أفريقى كيفين جونسون، والذى رحل عن تدريب الفريق الأحمر بنهاية الموسم الماضى.

اتحاد الكرة يوافق على طلب كيروش بانطلاق الدورى 25 أكتوبر

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه اليوم على تصورات كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن إتاحة الفرصة لجميع الأندية للمشاركة المحلية، قبل تجمع المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر المقبل.

حرص الرباعى على لطفى واليو ديانج ومحمود كهربا ومحمود وحيد لاعبو الأهلى على الاستفسار عن مصيرهم من عقوبة الـ 300 ألف جنيه التى أقرتها إدارة القلعة الحمراء على اللاعبين بعد خسارة كأس السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وجلس هذا الرباعى على دكة البدلاء فى مباراة السوبر ولم يشارك أياً منهم فى اللقاء بينما حل محمد هانى وبدر بانون وصلاح محسن وميكيسونى وحسام حسن بدلاء فى المباراة، فيما كان كريم فؤاد ووليد سليمان وعمار حمدى وأحمد عبد القادر ورامى ربيعة مستبعدين من المباراة بفرمان من الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق.