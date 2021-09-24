شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: حاولت أكلم شيكابالا بس تليفونه مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، التسريب المرئي الذى تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي عن انتقاده لشيكابالا لاعب نادي الزمالك، موضحا أنه تصرف فردي وسخيف ولكنه أظهر إيجابيات في الدعم الذى وجده بقدر ما أظهر سلبيات.

وتابع السيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "حاولت أتواصل مع شيكابالا لتوضيح الرؤية له، لكنى وجدت هاتفه مغلقا.. تواصل معي بعدها الدكتور مدحت العدل لدعمي في هذا الهجوم الذى شنته بعض الصفحات، وأكد لى قناعة شيكابالا بمدى التقدير الذى أكنه له وطلبت منه توصيل الصورة للاعب".

وكان ضياء السيد حل ضيفا على أحد البرامج وخلال فترة الإعداد لتسجيل البرنامج مازحه فريق الإعداد بسؤال عن انضمام "شيكابالا" لصفوف المنتخب، ورد قائلًا: "شيكابالا ولا هيهوب من المنتخب"، وفي سؤال آخر عن جماهير الزمالك وهل ستنسى عبارة "القاضية ممكن" رد قائلا: "دي القاضية لبست"، في إشارة إلى العبارة الشهيرة التي باتت ملاصقة لهدف محمد مجدي أفشة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وعلق السيد على موقفه تجاه الهجوم الذى تعرض له قائلا: "أنا بعتذر لكل شخص تأذى من التسريب، الكلام كله كان هزار، ولو كدة مش هنروح قنوات تاني".