شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن تفاصيل عقد الإثيوبي شيمس بيكلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الجونة تفاصيل التعاقد مع شيمس بيكلى الذى ضمه النادي الساحلي في صفقة انتقال حر قبل أسابيع، حيث كشف الجونة عبر حسابه على تويتر أن مدة التعاقد هي موسمين، حيث ينتهى عقد بيكلي بنهاية موسم 2023.

ونجح الجونة في إتمام التعاقد مع 6 لاعبين حتى الآن وهم الإثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق في صفقة انتقال كلفت خزينة النادي 3 ملايين جنيه، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلى.

ورحب نادي الجونة بلاعبه الجديد شيمس بيكلي المنتقل حديثا من المقاصة للفريق الساحلي في صفقة انتقال حر، وغرد النادي عن الصفقة واصفا اللاعب بالأسطورة الإثيوبية.

وكتب نادي الجونة عبر حسابه الرسمي عبى موقع التغريدات القصيرة تويتر: "نُرحب بالاسطورة الإثيوبية وأحد أفضل محترفي الدوري المصري في العشر سنوات الأخيرة شيمس بيكلي".

ونجح نادي الجونة في الحصول على توقيع النجم الإثيوبي شيمس بيكلي، لاعب المقاصة السابق، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الساحلي استعدادا للموسم الجديد.

وكان بيكلي تعاقد في شتاء 2019 مع مصر للمقاصة بعقد يمتد لأربعة مواسم، قبل أن ينتقل للجونة هذا الصيف، وتعتبر صفقة بيكلي أولى صفقات الجونة وجاءت بناء على رغبة رضا شحاتة المدير الفني لفريق الساحلى.