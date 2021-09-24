شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين الشعبانى ولاعبى المصرى لتحفيز اللاعبين للكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص معين الشعبانى، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على عقد جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق اليوم الخميس، استعدادا للموسم الجديد، تحدث فيها المدرب التونسى عن ضرورة تحقيق بداية مثالية للفريق في مستهل مشواره الأفريقي أمام سلطات الموارد الأوغندي منتصف الشهر الجاري.

وأكد الشعبانى للاعبين ضرورة التأهل من بوابة الفريق الأوغندي للدور المقبل في الكونفدرالية، لرفع معنويات الفريق وبث الثقة في قلوب الجماهير قبل انطلاق الموسم المحلي المقرر له نهاية أكتوبر المقبل.

في سياق متصل، قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، زيادة راتب النيجيري أوستن أوموتو، لإقناع اللاعب بالتمديد للمصري لمدة موسمين جديدين، بعدما كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الرحيل في الانتقالات الصيفية الجارية، عقب صدامه المتكرر مع على ماهر المدير الفني السابق لأبناء بورسعيد.

واستقرت الإدارة على تلبية طلبات المدير الفني الحالي معين الشعباني بالإبقاء على اللاعب، وعقب سلسلة من المفاوضات الشاقة، قررت الإدارة رفع راتب اللاعب بنسبة 20% لا قناعه بالبقاء، حيث ينتهي عقده في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادى في فترة الانتقالات المقبل يناير 2022.

تمسك التونسي معين الشعباني المدير الفني الجديد لفريق المصري البورسعيدي، باللاعب النيجيري أوجستين أمامشي أوجوي الشهير بـ"أوستن أوموتو"، وطالب الإدارة البورسعيدية بحل أزمة اللاعب والتفاوض للتجديد معه.

كان أوموتو على أبواب الرحيل من المصري بسبب خلافاته المستمرة مع علي ماهر المدير الفني السابق بالفريق والذي طالب برحيل اللاعب واستبعاده من القائمة الأولى الأفريقية التي أرسلها الفريق للكاف قبل أسابيع.

وحرص الشعباني على التحدث مع إدارة المصري للتجديد لمهاجم الفريق أومتو، حيث أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد أخر في يناير المقبل.