7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، مليون جنيه مكافأة فوز طلائع الجيش بالسوبر.. و500 ألف للأهلى، واتحاد الكرة يوافق على طلب كيروش بانطلاق الدورى 25 أكتوبر.

مليون جنيه مكافأة فوز طلائع الجيش بالسوبر.. و500 ألف للأهلى

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الاهلى بنتيجة 32/27 فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى الحالى 2021 / 2022، وذلك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، وأنتهى الشوط الأول بنتيجة 17/13فى شوط شهد تفوق ملحوظ للاعبى الأبيض .

الشناوى يرفض "الاعتذار المكتوب" من لاعبى الأهلى ويطالبهم بالرد فى الملعب

رفض محمد الشناوى كابتن النادى الاهلى اقتراحاً من زملاؤه بالفريق بتقديم اعتذار لجماهير ناديهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب خسارة كأس السوبر أمام الطلائع بركلات الترجيح، مؤكداً أن الرد سيكون فى الملعب علمياً فى مباراة انبى المقرر لها السابعة مساء السبت ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

فى بيان رسمى.. الزمالك يرفض عقوبة شيكابالا ويهدد باللجوء للفيفا

أعادت لجنة التخطيط بالأهلى فتح ملف ضم مدرب عام مصرى إلى الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، لتعويض رحيل الجنوب أفريقى كيفين جونسون، والذى رحل عن تدريب الفريق الأحمر بنهاية الموسم الماضى.

اتحاد الكرة يوافق على طلب كيروش بانطلاق الدورى 25 أكتوبر