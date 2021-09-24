شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أتمنى استغلال محمد صلاح زى ليفربول ونصحت مصطفى محمد بعدم الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام، لاعب الزمالك الأسبق، إنه يتمنى استغلال محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي كما يفعل معه مسئولو الريدز، خصوصا أنه من أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم.

وأكد الثعلب الصغير خلال حواره على قناة أون تايم سبروتس 2 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد: "محمد صلاح في أفضل حالاته الفنية ويجب الاستفادة منه كما يحدث معه من في ناديه ليفربول".

وتابع إمام: "المصريون يعتمدون في تقييمهم لأى مدرب على النتائج والأداء، واختيار كيروش موفق جدا وشخصيته قوية ويمتلك (سي فى) محترم وعنده طموح يوصل كأس العالم".

وتحدث نجم الزمالك الأسبق عن مصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراى التركى قائلا: "مصطفى محمد يعيبه الاستعجال وقد لا يتحمل الضغوط التي عليه حاليا ونصحته بعدم التسرع فى الاحتراف والتمهل لما بعد المشاركات الدولية".

فى سياق مختلف قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فى التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة فى بنى غازى فى التاسعة مساءً (الثامنة فى ليبيا) يوم 11 أكتوبر.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أتم اتفاقه مع الاتحاد الليبيرى على إقامة مباراة ودية بين منتخبى البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي، وحدد لها التاسعة مساءً فى استاد ببرج العرب، المقرر أن يشهد أيضا مباراة ليبيا.