شكرا لقرائتكم خبر أبها يطمح لكسر هيمنة ضمك على ديربي عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتوجه أنظار الجماهير في المنطقة الجنوبية لملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة الذي يستضيف مساء اليوم ديربي الجنوب بين أبها وضيفه ضمك ضمن لقاءات جولة (هي لنا دار) السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث صاحب الأرض أبها عن إيقاف نتائجة السيئة الأخيرة والعودة لنغمة الانتصارات من بوابة جاره ضمك، حيث إن أبها لم يستطع الفوز منذ الجولة الأولى عندما انتصر أمام الشباب 2-1 ليحقق بعد ذلك ثلاث خسائر وتعادلا وحيدا جامعا 4 نقاط من خمس جولات.

ويسعى المدرب مارتن سيفيلا الذي أصبح تحت مقص الإقالة بعد سلسلة التعثرات المتتالية للفوز باللقاء وإعادة فريقه لسكة الانتصارات وكسر هيمنة ضمك على الديربي بعد ثلاثة لقاءات متتالية لم يعرف أبها فيها طعم الانتصار.

وفي الناحية الأخرى يبحث ضمك من مواصلة تفوقه على نده أبها في لقاءات الديربي ضمن منافسات دوري المحترفين وتكرار ما فعله الموسم الماضي عندما حقق الانتصار في اللقاءين 2-1 و4-3 مسيطرا على نتائج لقاءات الفريقين.

من جهته يأمل الكرواتي كريسيمير ريزيتش مدرب ضمك من تحقيق الفوز أمام أبها والمحافظة على سجله الخالي من الخسائر في الجولات الأربع الأخيرة وعلى الرغم من الخسارة الأولى أمام النصر برباعية إلا أن ضمك عاد لتقديم نتائج جيدة متجنبا الخسارة حاصدا 8 نقاط من الجولات الخمس الماضية.