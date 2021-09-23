شكرا لقرائتكم خبر أبها يطمح لكسر هيمنة ضمك على ديربي عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبحث صاحب الأرض أبها عن إيقاف نتائجة السيئة الأخيرة والعودة لنغمة الانتصارات من بوابة جاره ضمك، حيث إن أبها لم يستطع الفوز منذ الجولة الأولى عندما انتصر أمام الشباب 2-1 ليحقق بعد ذلك ثلاث خسائر وتعادلا وحيدا جامعا 4 نقاط من خمس جولات.
ويسعى المدرب مارتن سيفيلا الذي أصبح تحت مقص الإقالة بعد سلسلة التعثرات المتتالية للفوز باللقاء وإعادة فريقه لسكة الانتصارات وكسر هيمنة ضمك على الديربي بعد ثلاثة لقاءات متتالية لم يعرف أبها فيها طعم الانتصار.
وفي الناحية الأخرى يبحث ضمك من مواصلة تفوقه على نده أبها في لقاءات الديربي ضمن منافسات دوري المحترفين وتكرار ما فعله الموسم الماضي عندما حقق الانتصار في اللقاءين 2-1 و4-3 مسيطرا على نتائج لقاءات الفريقين.
من جهته يأمل الكرواتي كريسيمير ريزيتش مدرب ضمك من تحقيق الفوز أمام أبها والمحافظة على سجله الخالي من الخسائر في الجولات الأربع الأخيرة وعلى الرغم من الخسارة الأولى أمام النصر برباعية إلا أن ضمك عاد لتقديم نتائج جيدة متجنبا الخسارة حاصدا 8 نقاط من الجولات الخمس الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبها يطمح لكسر هيمنة ضمك على ديربي عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.