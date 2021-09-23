شكرا لقرائتكم خبر بعد 5 تعادلات.. الأهلي يخسر من الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استطاع الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تحقيق الفوز الأول له أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة «هي لنا دار» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن انتهى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس بفوز الفيحاء بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده النقطي إلى 10 نقاط منافسا على صدارة الترتيب بعد 6 جولات من بداية الدوري لهذا الموسم.

وزادت هذه الخسارة الضغوطات على مدرب الأهلي الذي أصبحت إقالته وشيكة بعد عدم استطاعته تحقيق الفوز الأول له مع الفريق على الرغم من مضي 6 جولات، تعادل في 5 منها وخسر في اللقاء الأخير وهي الانطلاقة الأسوأ في تاريخ النادي منذ مشاركته في دوري المحترفين.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة الـ5 مبتعدا عن المنافسة على صدارة الدوري نحو 9 نقاط.

وفي الرياض وعلى ملعب مرسول بارك فاز فريق النصر بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الباطن، حيث تقدم النصر بعد مرور 34 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق محترفه البرازيلي تاليسكا.

ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الباطن عند النقطة 5 في المركز 13.

في حين أوقف الطائي مسلسل إهدار النقاط بعد تحقيقه فوزه الأول هذا الموسم وفي تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، حينما اكتسح ضيفه الاتفاق 4-2، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الطائي إلى 4 نقاط، ليتقدم للمركز 14 مؤقتا، مع تبقي مواجهة مؤجلة له أمام النصر، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع للمركز العاشر مؤقتا.

بعد مباراة الفيحاء والأهلي:

