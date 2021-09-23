شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الإماراتي: لم نقرر استضافة كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم راشد النعيمي، حرص بلاده على استضافة الأحداث الكبرى، في ظل امتلاكها لإمكانات تؤهلها لذلك.

وكشف النعيمي في تصريحات نشرتها صحيفة «البيان» الإماراتية، أمس عن وجود محادثات وتنسيق بين اتحاد الكرة في بلاده ومجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، بعد اعتذار اليابان.

وأضاف أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار نهائي في الأمر، لكنه أكد حرص بلاده على استضافة الأحداث الكبرى.

وأشاد رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باستضافة بلاده للنسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا والتي ستقام عام 2023، مشيرا إلى قدرة الإمارات على تقديم نسخة مميزة من البطولة.

واختتم بأن الإمارات تحاول الارتقاء بمثل تلك البطولات والنهوض بمستوياتها مع تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.