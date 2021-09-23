شكرا لقرائتكم خبر الصدارة تحفز الاتحاد أمام التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​يستضيف فريق الاتحاد نظيره التعاون اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو يعيش حالة معنوية عالية عقب الفوز في الكلاسيكو الذي جمعه بنظيره النصر في الجولة الماضية وكسبه بنتيجة 3-1.

كما يمر الفريق بحالة فنية تصاعدية إلى جانب النتائج الإيجابية الذي حققها منذ انطلاقة الجولة الثانية من الدوري الذي واجه فيها نظيره الرائد.

وشهدت الجولات التالية فوزه على الفيصلي ثم أبها والنصر، كما يحفز فريق الاتحاد لهذه المواجهة الحالة الفنية لبعض اللاعبين الذين لم يظهروا بشكل جيد إلا مع المدير الفني الروماني الجديد كوزمين كونترا ومن بينهم فهد المولد وهارون كمارا وعبدالرحمن العبود.

ولعل المحافظة على صدارة ترتيب الدوري من أبرز مكتسبات الفريق خلال الجولات الماضية والذي يحاول التشبث بها للمنافسة على الدوري منذ وقت مبكر.

وسيغيب عن هذه المواجهة لاعب الوسط عبدالعزيز البيشي بسبب الإصابة ليختار كونترا اللاعب فهد المولد للزج به أساسيا بعد أن كان على دكة البدلاء خلال الجولتين الماضيتين، كما سيشهد هذا اللقاء المشاركة الأولى للمهاجم يوسف نياكاتي.

في حين يمتلك المحترف البرازيلي بصفوف نادي الاتحاد، كورنادو، رقما مميزا عقب مرور 5 جولات من بطولة الدوري، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بواقع 4 أهداف.

وفي الجهة الأخرى يسعى فريق التعاون النهوض من جديد وكسب نتيجة إيجابية تعيد له الوهج وترفع المعنويات لاسيما بعد الخسارة في الجولة الماضية من الغريم التقليدي نادي الرائد بنتيجة 5-3.

فيما شهدت الجولات الماضية نتائج متواضعة لسكري القصيم، حيث افتتح لقاءات الدوري بخسارة من الهلال بنتيجة 2-1 ثم خسر من النصر بنتيجة 3-1 ثم تعادل مع الأهلي بنتيجة 1-1، ويحتل الفريق المركز الـ 15 قبل الأخير برصيد نقطة، بينما يتصدر مستضيفه الاتحاد سلم الترتيب برصيد 12 نقطة.