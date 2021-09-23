هل يكون النصر سببا في تأهل الهلال آسيويا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر نادي النصر القرار الذي سيصدر خلال الأسبوع المقبل من محكمة التحكيم الرياضي الدولية «الكاس» على خلفية الاحتجاج الذي سبق أن قدمه النادي العاصمي ضد فريق برسیبولیس الإيراني بشأن عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2020 والذي انتهى بفوز برسیبولیس بركلات الترجيح.

وكان النصر قدم احتجاجا بعد نهاية المباراة للاتحاد الآسيوي قبل أن يرفض من لجنة الانضباط بالاتحاد القاري ولم يقف النصر عند ذلك بل قام بالاستئناف ضد القرار إلا أن لجنة الاستئناف رفضت أيضا استئناف نادي النصر.

واتجه الفريق السعودي إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «الكاس» للنظر في القضية والمطالبة بحقه من تلك المخالفة حسب ما يراه النصر.

ومن أكثر المنتظرين للقرار جماهير الغريم التقليدي للنصر كون قبول الاحتجاج يعني حرمان برسیبولیس من المشاركة الآسيوية مما يجعل الهلال يعبر لنصف النهائي بصفته الخصم القادم للفريق الإيراني في المباراة التي تجمع الفريقين في الـ 16 من أكتوبر المقبل.

القرارات المنتظرة حال قبول الاحتجاج:

حرمان برسبوليس من المشاركة الآسيوية.

منع برسبوليس من تسجيل لاعبين جدد.

خصم نقاط من رصيد برسبوليس في الدوري.

تعويض مالي لنادي النصر جراء تضرره من مخالفة الفريق الإيراني للقانون.