هل يكون النصر سببا في تأهل الهلال آسيويا؟

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وكان النصر قدم احتجاجا بعد نهاية المباراة للاتحاد الآسيوي قبل أن يرفض من لجنة الانضباط بالاتحاد القاري ولم يقف النصر عند ذلك بل قام بالاستئناف ضد القرار إلا أن لجنة الاستئناف رفضت أيضا استئناف نادي النصر.
واتجه الفريق السعودي إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «الكاس» للنظر في القضية والمطالبة بحقه من تلك المخالفة حسب ما يراه النصر.
ومن أكثر المنتظرين للقرار جماهير الغريم التقليدي للنصر كون قبول الاحتجاج يعني حرمان برسیبولیس من المشاركة الآسيوية مما يجعل الهلال يعبر لنصف النهائي بصفته الخصم القادم للفريق الإيراني في المباراة التي تجمع الفريقين في الـ 16 من أكتوبر المقبل.
القرارات المنتظرة حال قبول الاحتجاج:
حرمان برسبوليس من المشاركة الآسيوية.
منع برسبوليس من تسجيل لاعبين جدد.
خصم نقاط من رصيد برسبوليس في الدوري.
تعويض مالي لنادي النصر جراء تضرره من مخالفة الفريق الإيراني للقانون.
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