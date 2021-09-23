شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يوافق على تجديد إعارة ناصف لبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو نادي سيراميكا على تجديد إعارة محمود ناصف مدافع الفريق لنادي بلدية المحلة لمدة عام، بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية لهيثم شعبان المدير الفني العائد لقياد سيراميكا.

وكان ناصف قد قضى الموسم الماضي معار لصفوف البلدية وفي ظل ابتعاد اللاعب عن دائرة العائدون للفريق من الإعارة وتمسك البلدية بخدماته وافق نادي سيراميكا على تجديد إعارة المدافع لمدة عام آخر ينتهي بنهاية موسم 2021/2022.

ونجح فريق سيراميكا في إتمام التعاقد مع 4 صفقات، هم، باسم مرسي لاعب مصر المقاصة في صفقة قدرت بسبعة ملايين جنيه، واللاعب الشاب جمال السعيد البالغ من العمر 20 عاما قادما من نادى الجزيرة الإماراتي، ومحمود البدري قادما من صفوف نادي سموحة، ومحمود كوكو حارس فريق مصر المقاصة.

واقتربت إدارة نادي سيراميكا من إتمام التعاقد مع مهاجم أفريقي، بناء على طلب هيثم شعبان المدير الفني للفريق، في ضوء خطة التعاقدات التي وضعتها الإدارة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وكشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لسيراميكا، أن خطة تعاقدات النادي اتجهت للأفارقة في الوقت الراهن، وخاصة في مركز الهجوم الذى يعانى من نقص شديد بعد انتهاء إعارة أحمد ياسر ريان من الأهلى، واختيار اللاعب محطة الاحتراف في الدوري التركي.