شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 23 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 23 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، الزمالك يهزم الأهلى 32 /27 فى دورى محترفى اليد، وفى بيان رسمى.. الزمالك يرفض عقوبة شيكابالا ويهدد باللجوء للفيفا.

الزمالك يهزم الأهلى 32 /27 فى دورى محترفى اليد

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الاهلى بنتيجة 32/27 فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى الحالى 2021 / 2022، وذلك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، وأنتهى الشوط الأول بنتيجة 17/13فى شوط شهد تفوق ملحوظ للاعبى الأبيض .

صلاة العصر تجمع نجوم الأهلي والزمالك بأرض الملعب قبل قمة اليد.. صور

أدى لاعبو فريق كرة اليد بالنادي الأهلى والزمالك صلاة العصر بأرضية صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية قبل دقائق من انطلاق مباراة القمة أمام الزمالك اليوم، فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد، حيث تجمع لاعبو الفريقين لأداء الصلاة أثناء عمليات الإحماء قبل دقائق من ضربة بداية اللقاء الذي انطلق في تمام الرابعة عصرًا.

جلسة خاصة بين كارتيرون ولاعبى الزمالك وتدريبات فى الجيم

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

فى بيان رسمى.. الزمالك يرفض عقوبة شيكابالا ويهدد باللجوء للفيفا

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا للرد على العقوبات الصادرة من لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة بحق محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام قائدي الفريق الأبيض.

لجنة التظلمات تكشف سبب رفض تظلم الزمالك على عقوبة إيقاف حازم إمام

كشف المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، سبب رفض تظلم نادى الزمالك على عقوبة إيقاف حازم إمام لاعب الفريق 4 مباريات على خلفية أحداث مباراة تسليم الدرع.

الزمالك يبحث حلول أزمة النقاز .. والتونسي يرفض الإعارة

تبحث إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الحلول المقترحة لأزمة حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي للفريق وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الرياضية الدولية بقبول طعن الزمالك وإلغاء الغرامة الموقعة علي النادي والبالغة مليون و300 الف دولار لصالح اللاعب، والتي كانت سببا في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ضياء السيد: الفيديو المسرب عن الزمالك مجرد "دعابة".. وشيكابالا ابنى

علق ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، على الفيديو المنتشر له على وسائل التواصل الاجتماعى، يتضمن هجوما على نادى الزمالك ومحمود شيكابالا لاعب الفريق الأبيض، قائلا إن الفيديو مجرد دعابة مع أحد العاملين فى إحدى البرامج ولم يقصد الإساءة للزمالك أو شيكابالا.