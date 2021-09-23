شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم إسكندرية للبترول 4 / 0 فى ثانى ودية بنفس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري على فريق إسكندرية للبترول، بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم الخميس، في ثالث مبارياته الودية، في ختام وديات هذا الأسبوع استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز المقرر انطلاقها نهاية أكتوبر المقبل. سجل رباعية الاتحاد كلا من الغانى بنچامين بواتينج، البوركينى سعيدو سيمبورى، نادر رمضان، وأحمد عادل ميسى.

وتعد هذه هي الودية الثانية للفريق اليوم حيث واجه عصر اليوم فريق الشباب بالنادي وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفاز فريق الاتحاد السكندري تحت القيادة الفنية للعميد حسام حسن، مساء الثلاثاء، على فريق دلفى، أحد أندية الإسكندرية، في ثانى مبارياته الودية، وسجل هدف الاتحاد والمباراة الوافد الجديد بنجامين بواتينج.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى حقق الفوز على فريق طلائع الأسطول البحري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين الأحد الماضى في إطار الاستعداد للموسم الجديد من الدوري، وأحرز أهداف الاتحاد كل من الأنجولى مابولولو ومصطفى إبراهيم وبن جمين وكريم ممدوح من ضربة جزاء ليطمئن حسام حسن على جاهزية اللاعبين.

وكان حسام حسن قد سجل 17 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى الأولى قبل الاستغناء عن خالد قمر وكريم يحيى ومحمود رزق ومحمود شعبان، وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الاتحاد ستقوم باستبدال اللاعبين، على أن تتم إضافة جميع اللاعبين بالقائمة الثانية.

وأبدى حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، رضاه عن مستوى الصفقات الجديدة التى أبرمها الجهاز الفنى، بقيادة مدير الكرة إبراهيم حسن، وبالتعاون مع رئيس النادى محمد مصيلحى.