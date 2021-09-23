شكرا لقرائتكم خبر عن الخولى: تدريب الشعباني للمصري سيكون علامة بارزة فى تاريخ المدرب والنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد الخولى نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن تعاقد النادي مع المدير الفني التونسي معين الشعبانى سيكون علامة بارزة في تاريخ المدرب والمصري في نفس الوقت، موضحا أن الشعباني ينتظره محطة تدريبية مليئة بالنجاحات مع المصري.

وتوقع الخولى في تصريحات لـ"الخليج 365" أن تستمر ولاية الشعباني مع المصري لعدة سنوات يحصد فيها الثنائي العديد من الألقاب قائلا: "المصري فريق جماهيري لا يقل عن الأندية الجماهيرية الأخرى التي تحصد الألقاب، المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل لن تكون تمثيلا مشرفا وإنما أعيننا على منصة التتويج".

وتابع الخولى: "أهداف المصري القارية والمحلية هي التي وجهت الإدارة للتعاقد مع مدرب بحجم الشعباني، المصري والمدرب التونسي يضيفان لبعضهما السمعة الطيبة والتاريخ المشرف والمجد الكروي، هذا سيتجسد في الموسم المقبل، وأعتقد أن التعاقدات الجديدة للفريق هي تجديد دماء وطموح مع حفاظنا على 70% من قوام الفريق الأساسي".

ونجح المصري في ابرام العديد من الصفقات خلال الأيام الماضية على رأسها، أحمد الشيخ، لاعب الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصري البورسعيدي من نادي بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي ممن الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.