شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: كلامى عن شيكابالا "هزار" ولن نفرض اختيارات على كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر على الفيديو الذى انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية مؤكدا أن علاقته بمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك رائعة.

وكان ضياء السيد، حل ضيفا على أحد البرامج وخلال فترة الإعداد لتسجيل البرنامج مازحه فريق الإعداد بسؤال عن انضمام "شيكابالا" لصفوف المنتخب ورد قائلًا: "شيكابالا ولا هيهوب من المنتخب"، وفي سؤال آخر عن جماهير الزمالك وهل ستنسى عبارة "القاضية ممكن" رد قائلاَ: "دي القاضية لبست"، في إشارة إلى العبارة الشهيرة التي باتت ملاصقة لهدف محمد مجدي أفشة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.

أكد السيد في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد :" الفيديو منذ 12 يوما والحمد لله أنه لا يوجد به شيء آخر طوال عمري معتدل وما حدث كان في إطار الهزار".

تابع ضياء السيد:" كيروش منذ اليوم الأول أخبرنا أنه المسؤول عن الاختيارات الفنية وسنلعب مباراة ودية أمام ليبيريا وبعد أيام سنعلن عن القائمة النهائية ولن نفرض اختيارات معينة عليه بالتأكيد".

فى سياق مختلف قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فى التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة فى بنى غازى فى التاسعة مساءً (الثامنة فى ليبيا) يوم 11 أكتوبر.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أتم اتفاقه مع الاتحاد الليبيرى على إقامة مباراة ودية بين منتخبى البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي، وحدد لها التاسعة مساءً فى استاد ببرج العرب، المقرر أن يشهد أيضا مباراة ليبيا.