شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يترقب موقف القيد في الزمالك لضم مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى سيراميكا موقف أزمة القيد في الزمالك لاتخاذ الخطوات اللازمة لضم مراوان مهاجم الفريق الأبيض في الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الخط الأمامى في الموسم الجديد،لا سيما بعد رحيل أحمد ياسر ريان إلى نادى آلتاى التركي.

وكانت أزمة قوية ضربت نادى الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف القيد للقلعة البيضاء، بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف، رغم تعاقده مع ناد كاميرونى، مما أدى إلى توقيع غرامة بقيمة 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار، على القلعة البيضاء بخلاف الحق القانونى بالفيفا والذى قضى بإيقاف القيد.

وينتظر نادى سيراميكا موقف حل أزمة القيد في الزمالك خصوصا أن الأبيض ضم المهاجم سيف الجزيري بشكل نهائي من المقاولون العرب، والنادي لا يستطيع قيد اللاعب في قائمته حاليا بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع النادي من قيد الصفقات الجديدة.

ورغم أن الزمالك تقدم باستئناف فى المحكمة الرياضية على قرار إيقاف القيد فترتين، للحصول على حكم فى هذا الاستئناف قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى يتمكن النادى الأبيض من قيد صفقاته الجديدة، إلا أن المخاوف ضربت عشاق القلعة البيضاء من رفض ذلك الاستئناف وهو ما سيضع الفريق الأبيض في ورطة قبل الموسم القادم.

ومن ناحية أخري، رفض هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا خوض أي مباراة ودية خلال المعسكر المغلق الذي يقيمه الفريق في مدينة شرم الشيخ استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل، والمقرر لها نهاية أكتوبر القادم.

واستقر هيثم شعبان على الاكتفاء بخوض التدريبات الجماعية وتطبيق بعض الخطط الفنية وعدم الاتفاق على مباريات ودية لمنح اللاعبين فرصة تعلم بعد التكتيكات اللازمة لتحقيق بداية مثالية بالدوري الموسم المقبل.