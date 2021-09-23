شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الخميس 23 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الخميس 23 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الزمالك يهزم الأهلى 32 /27 فى دورى محترفى اليد، و الشناوى يرفض "الاعتذار المكتوب" من لاعبى الأهلى ويطالبهم بالرد فى الملعب.

الزمالك يهزم الأهلى 32 /27 فى دورى محترفى اليد

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الاهلى بنتيجة 32/27 فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى الحالى 2021 / 2022، وذلك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، وأنتهى الشوط الأول بنتيجة 17/13فى شوط شهد تفوق ملحوظ للاعبى الأبيض .

الشناوى يرفض "الاعتذار المكتوب" من لاعبى الأهلى ويطالبهم بالرد فى الملعب

رفض محمد الشناوى كابتن النادى الاهلى اقتراحاً من زملاؤه بالفريق بتقديم اعتذار لجماهير ناديهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب خسارة كأس السوبر أمام الطلائع بركلات الترجيح، مؤكداً أن الرد سيكون فى الملعب علمياً فى مباراة انبى المقرر لها السابعة مساء السبت ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

صلاة العصر تجمع نجوم الأهلي والزمالك بأرض الملعب قبل قمة اليد.. صور

أدى لاعبو فريق كرة اليد بالنادي الأهلى والزمالك صلاة العصر بأرضية صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية قبل دقائق من انطلاق مباراة القمة أمام الزمالك اليوم، فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد، حيث تجمع لاعبو الفريقين لأداء الصلاة أثناء عمليات الإحماء قبل دقائق من ضربة بداية اللقاء الذي انطلق في تمام الرابعة عصرًا.

لجنة التخطيط بالأهلى تعيد فتح ملف المدرب العام بعد سوء النتائج

أعادت لجنة التخطيط بالأهلى فتح ملف ضم مدرب عام مصرى إلى الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، لتعويض رحيل الجنوب أفريقى كيفين جونسون، والذى رحل عن تدريب الفريق الأحمر بنهاية الموسم الماضى.

الأهلى يدرس إرسال تقرير طبى للاعتذار عن انضمام بيرسى تاو لمنتخب جنوب إفريقيا

كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن الجهاز الطبى بالفريق الأول، يدرس تقديم تقرير طبى إلى الجهاز الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا بشأن حالة بيرسى تاو لاعب الفريق الأحمر، للتأكيد على صعوبة انضمام اللاعب لمعسكر منتخب بلاده المقبل بسبب استمرر شكواه من الإصابة.

دكة بدلاء الأهلى بالسوبر تستفسر عن مصيرها من عقوبة الـ 300 ألف جنيه

حرص الرباعى على لطفى واليو ديانج ومحمود كهربا ومحمود وحيد لاعبو الأهلى على الاستفسار عن مصيرهم من عقوبة الـ 300 ألف جنيه التى أقرتها إدارة القلعة الحمراء على اللاعبين بعد خسارة كأس السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وجلس هذا الرباعى على دكة البدلاء فى مباراة السوبر ولم يشارك أياً منهم فى اللقاء بينما حل محمد هانى وبدر بانون وصلاح محسن وميكيسونى وحسام حسن بدلاء فى المباراة، فيما كان كريم فؤاد ووليد سليمان وعمار حمدى وأحمد عبد القادر ورامى ربيعة مستبعدين من المباراة بفرمان من الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق.

هل يتولى رضا شحاتة منصب المدرب العام بالأهلى فى جهاز موسيماني؟

أثار رضا شحاتة المدير الفني للجونة علامات استفهام حول اقترابه من تولي منصب المدرب العام للأهلي في الفترة القادمة، خلفا للجنوب إفريقي كيفين جونسون والذي رحل عن منصبه بنهاية الموسم الماضي.