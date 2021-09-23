شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير: بقاء النحاس رسالة قوية في المقاولون ورصيد موسيماني بدأ ينفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد سمير مدافع المقاولون العرب حالياً والأهلى سابقاً، أن الإبقاء على عماد النحاس في القيادة الفنية لذئاب الجبل للموسم الرابع على التوالي، هو رسالة قوية للاعبين من إدارة النادى على الاستقرار.

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" على شاشة أون تايم سبورت 2: وجود عماد النحاس معنا للموسم الرابع يمنحنا استقرار فني لأنه لا توجد صعوبة في التواصل بين اللاعبين والجهاز الفنى، فقط الصفقات الجديدة هى التى ستحتاج وقت قليل للانسجام، والاستقرار من أهم مميزات المقاولون.

أضاف: لم نبدأ بالشكل الأفضل في الموسم الماضى، وهذا أثر علينا طوال الموسم وعلى نتائجنا، وكان لدينا الكثير من إصابات كورونا، نسعى لتجنب الأخطاء التى وقعنا فيها الموسم الماضى ويجب أن تكون البداية جيدة لأنها مهمة جداً.

وعن خسارة الأهلى للسوبر المصري أمام الطلائع قال سمير: الجهاز الفنى بقيادة موسيمانى له رصيد كبير داخل النادى وهذا ما يفرق معه الآن، بالتأكيد ضياع بطولتين أمر صعب ولكن موسيمانى لديه رصيد، ومع ذلك الأندية الجماهيرية مثل الأهلى لا تصبر كثيراً والرصيد ينفذ سريعاً، ومع مكسب الفترة المقبلة وخاصة مباراة إنبي في الكأس، أعتقد أنهم سيستعدوا التوازن من جديد.