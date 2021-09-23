شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلى يقرر الاستغناء عن كوفى و المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مسئولي فريق البنك الاهلى على الاستغناء عن الثنائى البوركينى محمد كوفى و التونسى محمد المثلوثى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وعقد حمادة هاشم مدير التعاقدات في البنك الأهلى جلسة مع الثنائى الأفريقى لانهاء التعاقد بشكل ودى بين الطرفين .

ونجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة وجاء ضم المهاجم الشاب للبنك الاهلى بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك ، ويلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم القادم .