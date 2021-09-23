اتحاد جنوب إفريقيا لمصراوي: لا يوجد خلاف مع الأهلي.. والطبيب يحدد موقف تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى مصدر من داخل الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، أن يكون هناك أي خلاف مع النادي الأهلي حول استدعاء بيرسي تاو لقائمة الأولاد خلال التوقف الدولي القادم.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي مساء اليوم الخميس: "لا يوجد أي خلاف مع الأهلي، الجميع يتبع الاجراءات السليمة في هذه العملية".

وأرسل الاتحاد الجنوب إفريقي للأهلي يطلب انضمام بيرسي تاو لمنتخب بلاده من أجل خوض الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 في أكتوبر المقبل.

وتابع المصدر: "لدينا تواصل مع الأهلي، وسيكون هناك تبادل للأراء بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في الأهلي حول حالة اللاعب، وإن كانت إصابته لن تسمح بمشاركته فلن نخاطر به".

وأضاف: "في النهاية هذا القرار سيكون بناء على وجهة النظر الطبية قبل الفنية".

وتعرض بيرسي تاو لإصابة عضلية أثناء المشاركة مع منتخب جنوب إفريقي في شهر سبتمبر الجاري، وحسب التقرير المبدئي فهو بحاجة لعلاج فترة بين 3 و 4 أسابيع.