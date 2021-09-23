تقرير.. بالأرقام.. اكتساح أبيض لقمة اليد.. الأهلي فاز مرتين في 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

خسر الأهلي أمام الزمالك بنتيجة 27-32، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة الأولى بدوري المحترفين لكرة اليد، التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتأتي تلك الخسارة للأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي في الثواني الأخيرة أمام الزمالك بنتيجة 26-27، ليحجز الفريق الأبيض تذكرة التأهل إلى كأس العالم للأندية لكرة اليد ( السوبر جلوب).

وبالعودة إلى آخر مباراة تغلب فيها الأهلي على الزمالك كانت في مواجهة فاصلة بين الفريقين لتحديد بطل الدوري المحترفين لكرة اليد، في مايو 2018، وحسمها الفريق الأحمر بنتيجة 27-26، ليتوج بلقب المسابقة المحلية.

ومنذ ذلك التاريخ، لم ينجح الأهلي في الفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد حتى الآن.

وبالنظر إلى مواجهات الأهلي والزمالك خلال آخر 3 سنوات بكافة البطولات، نجد أن الفريقين التقيا 12 مرة، فاز الفريق الأبيض في 8 مواجهات، وتعادلا في مواجهتين، بينما فاز الفريق الأحمر في مباراتين فقط.

وواجه الأهلي نظيره الزمالك في الدور الأول من مرحلة التتويج بدوري المحترفين موسم 2018-2019، وتعادل الفريقين بنتيجة 23-23.

وفي الدور الثاني لمرحلة التتويج لموسم 2018-2019، تغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 21-18، ليتوج الفريق الأبيض بلقب الدوري أنذاك.

وفي موسم 2019-2020، تغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 20-22، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن المرحلة الأولى لدوري المحترفين لكرة اليد.

وفي موسم 2020-2021، خسر الأهلي أمام الزمالك بنتيجة 27-28، في الثواني الأخيرة من المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة في ذهاب المرحلة الثانية لدوري المحترفين لكرة اليد.

وفي مباراة الإياب بين الفريقين لهذا الموسم والتي أقيمت في إبريل الماضي تعادل الأهلي والزمالك بنتيجة 28-28، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة بينهما لتحديد بطل الدوري.

وفاز الزمالك في المباراة الفاصلة أمام الأهلي بنتيجة 17-18، ليتوج بلقب دوري المحترفين لكرة اليد.

وبالنظر إلى عدد المواجهات بين الفريقين التي وصلت إلى 7 مواجهات من بينها مواجهة اليوم، نجد أن الزمالك فاز في 5 مباريات، وتعادلا في مواجهتين فقط، بينما لم يستطع الأهلي الفوز بأي مباراة منذ أخر مباراة فاز بها الفريق الأحمر في مايو 2018.

وواجه الأهلي نظيره الزمالك في دورة بطل السوبر موسم 2018 - 2019، وفاز بها الفريق الأحمر بنتيجة 29-22، وأقيمت هذه الدورة بعد الدوري الذي حسمه الفريق الأبيض لصالحه.

وبالنظر إلى مواجهات الفريقين في كأس مصر، لم يواجه الأهلي نظيره بالزمالك في كأس مصر سوى مرة واحدة وكانت في إبريل الماضي وفاز بها الفريق الأحمر بنتيجة 26-23، ليتوج بالبطولة.

أما عن المواجهات الإفريقية فجاءت كالتالي:

التقى الفريقان في نهائي بطولة إفريقيا للأندية البطلة أبطال الدوري في أكتوبر 2018، وفاز بها الزمالك على الأهلي بنتيجة 27-25.

والتقى الفريقلن في السوبر الأفريقي عامي 2019 و2021، حيث نجح الزمالك في الفوز بالمواجهتين ليتوج باللقب الإفريقي على حساب الأهلي، ففي 2019، فاز الفريق الأبيض بنتيجة 38-35 بعد الوصول إلى وقت إضافي، في المباراة التي أقيمت بينهما في المغرب، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 27-27.

وفي 2021، كانت المواجهة الثانية بين الفريقين في 10 سبتمبر الجاري على صالة دكتور حسن مصطفى الدولية بأكتوبر، وحسمها الزمالك لصالحه في الثواني الأخيرة بفضل هدف يحيي الدرع القاتل، ليفوز على الأهلي بنتيجة 28-27.