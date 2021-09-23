عاجل | رابطة الدوري الإسباني تحدد زمان ومكان كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

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حددت رابطة الدوري الاسباني موعد وتوقيت مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، والمقرر إقامتها على ملعب كامب نو برسم الجولة العاشرة من الليجا.
وتم اختيار يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر الجاري كموعد لمباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في مباراة الذهاب في الدوري الاسباني.
وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد بداية من الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على ملعب الكامب نو بحضور الجماهير لأول مرّة منذ مارس 2020.
وتشهد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد غياب النجم الارجنتيني، والهداف التاريخي للنادي الكتالوني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً لباريس سان جيرمان الفرنسي، كما يتغيب زميله في الفريق سيرخيو راموس عن صفوف النادي الملكي.
وبدأ برشلونة الموسم بنتائج متذبذبة، جعلته خارج المراكز الأربعة الأولى حتى الآن، عكس غريمه ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني، بعد تحقيقه للفوز في 5 مباريات و تعادل واحد في ست جولات الأولى من الليجا الإسبانية تحت قيادة مدربه القديم الجديد “كارلو انشيلوتي”.
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