نتيجة مباراة اليوم بين برشلونة وقادش في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية نتيجة مباراة برشلونة ضد قادش لحظة بلحظة، مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 6 من الدوري الاسباني موسم 2022/2021.

تنطلق مباراة برشلونة وقادش على ملعب رامون دي كارانزا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة برشلونة وقادش على شاشة قناة بي إن سبورتس 1 HD بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل على قناة Digi sport 2 الرومانية، وقناة لا ليجا TV Bar وقناة آرينا سبورت 6 الكرواتية.

وجمع برشلونة 8 نقاط في 4 مباريات خاضهم بمنافسات الليجا هذا الموسم، بواقع فوزين على ريال سوسيداد وخيتافي وتعادلين أمام أثلتيك بلباو وغرناطة، ما أدى إلى تراجعه للمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر من 6 مباريات.

يغيب عن صفوف برشلونة جملة من اللاعبين يتقدمهم سيرخيو أجويرو وجوردي ألبا ومارتن برايثويت وعثمان ديمبيلي بالاضافة إلى الرباعي الشاب «بالدي وانسو فاتي وبيدري وموسى واغيه».

انتهت آخر 5 مواجهات بين الفريقين في الدوري الاسباني، بفوز برشلونة 3 مرات مقابل فوز واحد لقادش كان الموسم الماضي بنتيجة 1/2، بينما انتهت مقابلة بالتعادل 1/1 وكانت هي الأخيرة بينهما يوم 21 فبراير 2021 وتسببت بصورة مباشرة في توديع البرسا فيما بعد من المنافسة على اللقب أمام أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

تشكيلة برشلونة الاساسية امام قادش اليوم