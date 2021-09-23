شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي..تعادل مثير في كلاسيكو الرياض

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين، في قمة مباريات اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، لحساب الجولة السادسة في المسابقة.

انتهى كلاسيكو الرياض بين الهلال والشباب بتعادل مثير بنتيجة 2-2، واستطاع الليوث ان يستغلوا بنجاح الغيابات التي ضربت الزعيم قبل المواجهة.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف مقابل هدف، تقدم الشباب في الدقيقة الثانية عن طريق النيجيري “أوديون إيجالو”، قبل أن يتعادل الفرنسي “بافتيمبي جوميز” للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 14.

وخلال الشوط الثاني عاد الشباب وتقدم مرة آخري في الدقيقة 61 عن طريق هاتان باهيري من تسديدة قوية بالقدم اليسري داخل الشباك.

وبعد مرور أقل من 10 دقائق على هدف الشباب الثاني تدارك الهلال التعادل من ركلة ركنية نفذها بيريرا على رأس البليهي الذي أرتقى عالياً وضرب الكرة برأسه داخل الشباك.

وحاول الفريقان خطف هدف الفوز خلال الوقت المتبقي من المباراة، لكن دون جدوى، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

بتلك النتيجة، أصبح الهلال، المتوج باللقب في الموسمين الماضيين، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، بفارق نقطة خلف الاتحاد (المتصدر).

في المقابل، رفع الشباب، الذي حقق فوزا وحيدا و3 تعادلات وخسارتين خلال الموسم الحالي، رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع.

انطلق ديربي الرياض بين الهلال والشباب على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينيتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ونقلت مباراة اليوم في ديربي الرياض بين الهلال والشباب على قناة SSC1 السعودية بصوت المعلق الرياضي السعودي مشاري القرني على الصوتية الأولى، ومحمد الخامسي على الصوتية الثانية.

كان مردود الشباب قد تحسن بعض الشيء في الجولتين الماضيتين، حيث فاز على الحزم 2/صفر، وتعادل مع ضمك 1/1، ليعوض خيبة أمل المباريات الافتتاحية التي شهدت خسارته من أبها والفتح، وتعادله مع الاتفاق 3/3.

ورغم التفوق الكبير لفريق الهلال على الشباب خلال المباريات الخمس الأخيرة، إلا أن مهمة فريق المدرب ليوناردو جارديم كانت صعبة اليوم، بسبب كثرة الغيابات المؤثرة، حيث أضيف إلى قائمة اللاعبين الغائبين الجناح الهداف «سالم الدوسري».

وضمت قائمة الغيابات أيضًا محمد البريك وعبد الله عطيف وناصر الدوسري وأندري كاريلو وسعد الناصر.

وانتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز كاسح للهلال بنتيجة 1/5، على ملعب الشباب يوم السابع من مايو الماضي، ضمن مباريات الدوري المحلي.

وانتصر الهلال 7 مرات في آخر 10 مباريات له أمام الشباب، وانتهت 3 مباريات بالتعادل 1/1 و0/0 و1/1، دون أي فوز لليوث البيض.

ويرجع آخر فوز حققه الشباب على الهلال لتاريخ 17 أكتوبر 2014 بنتيجة هدف دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2015/2014، وسجل الهدف بارك تشو يونج في الدقيقة 91، ومنذ ذلك الحين يعجز الشباب عن التعامل مع الهلال.

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي