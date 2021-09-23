تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم أمام قادش.. غيابات بالجملة بفريق كومان

تعرف على تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم أمام قادش ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها على ملعب “نويفو ميرانديا” بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يدخل رونالد كومان مباراة اليوم تحت ضغوطات كبيرة جراء نتائج النادي الكتالوني هذا الموسم، ولا بديل عن الفوز لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة للبلوجرانا، خصوصاً بعد تحقيق أتليتكو مدريد وريال مدريد للفوز في بداية الجولة 6

ويدخل المدير الفني الهولندي مباراة اليوم بخطة 4 3 3 المعتادة، وذلك بتواجد تير شتيجن كحارس مرمى، وأمامه الثنائي جيرارد بيكيه و رونالد أراوخو في محور الدفاع، فيما يلعب أوسكار مينجويزا كظهير أيمن، وسيرجينو ديست كظهير أيسر بدل المصاب جوردي ألبا.

وفي وسط الميدان، يلعب الثنائي سيرخيو بوسكيتس و فرانكي دي يونج، ومعهم الشاب خافي، ذو الـ 17 ربيعاً، لتعويض الغائب بسبب الإصابة بيدري.

وفي المقدمة، يعتمد المدرب الهولندي على الثلاثي ممفيس ديباي، ويوسف ديمير و لوك دي يونج في مباراة اليوم لقيادة هجوم برشلونة.

وتشمل قائمة غيابات برشلونة عن مباراة اليوم كل من جوردي ألبا و بيدري و عثمان ديمبيلي و أنسو فاتي و سيرخيو أجويرو و مارتن برايثوايت.

تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم أمام قادش في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – سيرجينو ديست

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج – خافي

خط الهجوم: ممفيس ديباي – يوسف ديمير – لوك دي يونج