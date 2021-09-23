اتحاد إب يتعادل مع فحمان أبين متصدر الدوري اليمني

تصدر فحمان أبين ترتيب المجموعة الأولى في الدوري اليمني، وذلك بعد تعادله مع اتحاد إب (1-1)، على ملعب سيئون الأولمبي، اليوم الخميس، في المباراة التي جمعتهما بافتتاح الجولة الثالثة.



سجل للاتحاد إب هدف السبق اللاعب علي سالم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وعادل لفحمان أبين عمر المسبحي في الشوط الثاني.



وقال خالد الخربة المدير الفني لفريق اتحاد إب، "إن التعادل أمام فحمان نتيجة مرضيه"، لافتا "أن المستوى المتوسط للفريق يعود لضعف الإعداد للدوري، كما أن الحكم حرمنا من ركلة جزاء عقب عرقلة المهاجم وهو في حالة انفراد".



وأردف المدير الفني لفريق اتحاد إب: "عقلية اللاعب اليمني طغت على الفريق في الشوط الثاني، خصوصا عندما يتراجع رغم تقدمه".



من جانبه اعتبر محمد حسن البعداني المدير الفني لفريق فحمان أبين، أن التعادل الذي حققه فريقه أمام اتحاد إب تعتبر نتيجة عادلة.



واشتكي المدير الفني لفريق فحمان أبين من إرهاق لاعبيه بسبب تتابع المباريات، بشكل حرمه من الزج بالتشكيل الأساسي من بداية اللقاء.



وحاول البعداني التخفيف على فريق من ضغوط مطالبته بالفوز دائما بالقول: "فحمان أبين ليس برشلونة مطالب بالفوز دائما، بل فريق مثل باقي فرق المجموعة التي تلعب بحظوظ متساوية".



وبالعودة إلى المباراة أكد البعداني أنها شهدت تبادل في السيطرة التي كانت لفحمان في الشوط الأول وتحولت للاتحاد في الشوط الثاني، وقد سنحت لنا فرص للتسجيل لكننا لم نتمكن من هز الشباك.



ورفع فحمان رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، فاز فيها على العروبة 4-1، وتعادل مع شعب حضرموت واتحاد إب بالنتيجة ذاتها 1-1.



اما اتحاد إب فقد أصبح رصيده نقطتين من تعادلين، أمام شعب حضرموت بدون أهداف، وأمام فحمان أبين بهدف لهداف.



وتقام الجمعة مباراة واحدة في المجموعة الأولى يلتقي فيها شباب الجيل مع العروبة على ملعب سيئون الأولمبي.



كما ستقام مباراة في المجموعة الثانية حيث يتواجه الهلال مع اليرموك على ملعب ناصر الخليفي بمدينة عتق.





المصدر: موقع كورة