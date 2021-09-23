الامارات | الوصل يرفض الخسارة.. ويحرم كلباء من فرحة الفوز الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يرفض الخسارة.. ويحرم كلباء من فرحة الفوز الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى اتحاد كلباء وضيفه الوصل بتقاسم نقطة الجولة الخامسة في دوري أدنوك للمحترفين، ضمن المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب كلباء. وبهذه النتيجة رفع كلباء رصيده إلى ثلاث نقاط، مقابل ست نقاط للوصل. وعلى الرغم من تقدم كلباء في النتيجة حتى الدقيقة 89، بعد هدف بديل التوغولي مالابا، أحمد عامر في الدقيقة 40، إلا أن مهاجم الوصل، البرازيلي وليام بوتكير سجل هدف التعادل في الدقيقة 91، ليحرم كلباء من تسجيل فوزه الأول.

وكاد محمد سبيل يسجل هدفا في مرماه بعد ان سدد كرة راسية عكسية ذهبت اعلى العارضة (11)، بعدها بدقيقة سدد زميله في كلباء احمد جشك كرة قوية وهو داخل الجزاء ارتطمت بمدافع الوصل، وذهبت الى ركنية. وشن الوصل اول هجماته الخطرة بعد تسديدة قوية بقدمه اليسرى فابيو ليما التي مرت جنب القائم الى الخارج في اخطر الهجمات (15).

وتألق حارس مرمى كلباء جمال عبدالله، وتصدى لكرة هدف محقق بعد كرة سددها لاعب الوصل الغير مراقب وليام بوتكير، وهو داخل الست ياردات (29)، في ردة فعل مميزة من حارس النمور. وبمرور نصف ساعة من المباراة قاد كلباء سبع هجمات مقابل ثلاث للوصل، لكن جميعها افتقدت للفعالية. وحصل كلباء على ضربة حرة مباشرة امام منطقة جزاء الوصل بعد خطأ ارتكبه المدافع البرازيلي ادريلسون باعثار احمد عامر الذي سدد بدوره الكرة من فوق جدار الصد إلى الشباك مسجلا الهدف الاول في الدقيقة (40)،

وكاد الوصل ان يسجل هدف التعادل لولا بسالة مدافع النمور عبد السلام محمد الذي ابعد كرة خطرة كانت في طريقها للمرمى. وفي الشوط الثاني طالب لاعبي الوصل بضربة جزاء بعد اعثار عبدالرحمن صالح من قبل فهد سبيل (71)، لكن الحكم لم يحتسب شيئا. وسجل احمد عامر هدفا ثانيا تم إلغاؤه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (الفار)، لوجود حالة تسلل، وتبادل الفريقان الهجمات حتى تمكن الوصل من تسجيل هدف التعادل عن طريق محترفه ويليام بوتكير (90+1)، مستفيدا من هجمة قادها حبوش صالح.

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