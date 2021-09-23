شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يعود لتدريبات المصرى بعد انتهاء أزمته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد رفعت لاعب المصرى البورسعيدى إلى تدريبات فريقه اليوم بعد انتهاء أزمته التي اندلعت خلال الأيام الماضية ومنعته من خوض المران.

وكان محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، قال إن أحمد رفعت امتنع عن خوض التدريب الخاص بالفريق، فى ظل تمسكه بالرحيل بالإضافة إلى رفضه منح جواز سفره إلى إدارى الفريق.

وأضاف الخولى، أنه تم التأكيد من قبل أن رفعت ليس للبيع، خاصة أن عقده سارٍ ولم ينتهٍ مع الفريق، بل يتبقى فيه موسمان.

وأشار الخولى إلى أنه يتعجب من المفاوضات التى يقودها البعض مع اللاعب رغم عدم وصول عروض رسمية لضمه، قائلا: "حتى حال وصول عروض رسمية فلم يتم الاستغناء عن اللاعب فى ظل الحاجة إلى جهوده الفترة المقبلة".

ورفض التونسى معين الشعبانى، المدير الفني الجديد للنادي المصري، إقامة معسكر خارجي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد محليا وقاريا، وفضل الشعبانى إقامة معسكر داخلي في الأسابيع الثلاثة المقبلة، لدراسة الفريق جيدا، وإعداد تقرير منفصل عن كل لاعب، لوضع التشكيل المناسب لمواجهة سلطات الموارد الأوغندي في الدور الـ32 لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل.

وطرحت إدارة المصري اقتراحا بإقامة معسكر خارجي في الإمارات خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري، يتخلله بعض المباريات الودية منها 3 مباريات مع منتخب الصين، وهو ما رفضه الشعباني خوفا من الإصابات وتعرض اللاعبين للإرهاق، خاصة بعد الموسم الطويل المنقضى في الكرة المصرية.