شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الفيديو المسرب محاولة لإثارة البلبلة وعلاقتى قوية بلاعبى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكابتن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر، أن الفيديو المسرب له خلال الساعات الماضية عن شيكابالا لا يوجد به أى شىء سيئ، موضحا أن انتشار هذا الفيديو المسرب خلال هذه الفترة هي محاولة لإثارة البلبلة.

وقال مدرب منتخب مصر، فى تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن علاقته جيدة وقوية للغاية بلاعبى الأهلى والزمالك، وعلاقته جيدة للغاية باللاعب شيكابالا.

وتابع مدرب منتخب مصر: حقى سأحصل عليه أشكر كل الناس التى علقت بشكل حيادى لأنها تعرف أخلاقى جيدا، واتخذت إجراءات ضد من أصدر التسريب، لأنه لا ينبغى أن يذاع، وحدث اتصال مع شيكابالا عبر مدحت العدل، موضحا أن التسريب كان متعلق بحلقة مسجلة منذ 12 يوما.

وفى وقت سابق علق ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، على الفيديو المنتشر له على وسائل التواصل الاجتماعى، يتضمن هجوما على نادى الزمالك ومحمود شيكابالا لاعب الفريق الأبيض، قائلا إن الفيديو مجرد دعابة مع أحد العاملين فى إحدى البرامج ولم يقصد الإساءة للزمالك أو شيكابالا.