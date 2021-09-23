شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة يخسر أمام الكاميرون ويلعب على المراكز الترتيبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب سيدات كرة السلة في الدور ربع النهائي منافسات بطولة إفريقيا أمام الكاميرون صاحب الأرض ، وتغلب منتخب الكاميرون على مصر بنتيجة ٦٧-٦١ ليلعب منتخبنا على المراكز الترتيبية من الخامس إلى الثامن.

وكانت بداية سيدات مصر قوية بإنهاء الفترة الأولى ٢٥-٢٠ لكن عاد منتخب الكاميرون بقوة لتنتهي الفترة الثالثة ٣٩-٣٢.

وفي الفترة الثالثة قلص منتخب السيدات الفارق لنتيجة ٤٦-٥٠ لكن حسمت سيدات الكاميرون المباراة لصالحهن في النهاية.

ويلعب منتخب السيدات غدا الجمعة أمام الخاسر من مالي وأنجولا ضمن المباريات الترتيبية من الخامس للثامن وحال فوزه يلعب على المركزين الخامس والسادس أما في حالة الخسارة يلعب على المركزين السابع والثامن.