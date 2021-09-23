شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يدرس إعادة بدر بانون لتشكيل الأهلى أمام إنبى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى إعادة المغربى بدر بانون مدافع المارد الأحمر للتشكيل الأساسى فى مباراة إنبى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد الاسكندرية بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر ، وغاب بدر بانون عن التشكيل الاساسى للأهلى فى مباراة طلائع الجيش بالسوبر المحلى والتى خسرها المارد الاحمر بركلات الترجيح وشارك المدافع المغربى كبديل فى الاوقات الاخيرة من عمر اللقاء وأهدر ركلة ترجيح.

ويعتزم موسيمانى إجراء عدة تغييرات واسعة فى تشكيلة الأهلى لإعادة الروح للفريق، لاسيما فى ظل حالة الغضب العارمة من الجماهير بعد خسارة بطولتين على التوالى بدأت بالدوري الذى فقده المارد الاحمر فى الامتار الاخيرة لصالح الزمالك بفارق أربعة نقاط ثم كأس السوبر بركلات الترجيح.

وقررت إدارة الاهلى تغريم اللاعبين والجهاز الفنى 300 ألف جنيه بسبب تراجع المستوى الفنى وخسارة لقب كأس السوبر .

رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة مناقشة أى عروض للمغربى بدر بانون مدافع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى ظل حاجة الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لجهود اللاعب فى الموسم الجديد، ويتمسك الأهلى باستمرار بدر بانون ولا يُفكر فى الاستغناء عنه رغم تلقيه عروضا مميزة فى الأونة الاخيرة، كما أن بيتسو موسيماني يرفض التخلى عن المدافع المغربي باعتباره من ركائز دفاع الأهلى وأحد أهم الأسماء التي يصعب تعويضها بسهولة.

وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.