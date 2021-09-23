شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم شبابه 3/1 استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري على فريق الشباب بالنادي مواليد 2001 بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب النادي بسموحة في إطار الاستعدادات للموسم المقبل المقرر انطلاقه نهاية أكتوبر المقبل.

سجل ثلاثية الاتحاد كلا من محمد عادل ميسي "هدفين"، ومحمد الديب "هدف"، وسجل هدف فريق الشباب بالنادي عبد الرحمن هشام، وشهدت المباراة الودية اطمئنان العميد على كافة العناصر.

وتعتبر هذه المباراة الودية الثالثة لزعيم الثغر، حيث فاز الثلاثاء الماضي على فريق دلفي بهدف دون رد، كما فاز الأحد الماضي على طلائع الأسطول البحري، فيما اكتفى بودية مع شببه السبت الماضي كانت أشبه بالتقسيمة.