شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أسامة فيصل بجزع في غضروف الركبة خلال مران البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الاهلى والمعار من الزمالك للإصابة خلال تدريبات الفريق بجزع في غضروف الركبة والتي على أثرها قام بعمل أشعة على قدمة للتعرف على مدة غيابه عن التدريبات .

ونجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة وجاء ضم أسامة فيصل للبنك الاهلى بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك ، ويلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم القادم .