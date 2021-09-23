شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يرفض رحيل محمد حسن إلى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بجهاز الكرة بنادى سيراميكا أن الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان يرفض رحيل محمد حسن إلى الإسماعيلى رغم محاولة مسئولي الدراويش ضم اللاعب خلال الصيف الجاري بعد إنتهاء إعارته من سيراميكا للدراويش بنهاية الموسم المنقضي.

ويرغب محمد حسن في الرحيل إلى الإسماعيلى واستكمال مشواره مع الدراويش في الموسم الجديد لكن مسئولي نادى سيراميكا يتمسكون باللاعب ويرفضون التخلي عن خدماته لحاجة الجهاز الفني لجهوده في الفترة المقبلة.

واشتكى محمد حسن للمقربين له من تمسك مسئولي سيراميكا به والوقوف ضد رغبته في اراتداء قميص الإسماعيلى خصوصا أن الفترة التي قضاها اللاعب داخل أسوار الدراويش شعر خلالها بالارتياح.

وفى سياق متصل وجه محمد حسن، رسالة غامضة عبر "استورى إنستجرام" خلال اليومين الماضيين قائلا: "لحد آخر وقت بحارب وحاسس إنى بحارب لوحدى، بس هفضل أحارب عشان حاجة عايزها بس ياريت حد يساعد عشان كدا بوخت قوى".

ومن ناحية أخري نشر باسم مرسى، مهاجم سيراميكا، مجموعة من الصور مع زملائه على أحد الشواطئ بمدينة شرم الشيخ في الوقت الذى يخوض فيه اللاعبون معسكر مغلقا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

ورفض هيثم شعبان خوض أي مباراة ودية خلال المعسكر المغلق الذي يقيمه الفريق في مدينة شرم الشيخ استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل، والمقرر لها نهاية أكتوبر القادم.

واستقر هيثم شعبان على الاكتفاء بخوض التدريبات الجماعية وتطبيق بعض الخطط الفنية وعدم الاتفاق على مباريات ودية لمنح اللاعبين فرصة تعلم بعد التكتيكات اللازمة لتحقيق بداية مثالية بالدوري الموسم المقبل.