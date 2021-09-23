بالمستندات.. فيفا يرفض اعتماد ملعب الشهداء في كينشاسا لاستقبال مسابقات الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سعيد:

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خطابًا أول أمس الثلاثاء، إلى الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يخطره فيه بعدم موافقة الاتحاد الدولي كرة القدم "فيفا" على استضافة ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا للمباريات؛ لعدم توافر معايير السلامة والأمن لاستضافة الملعب للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر قد لعب أولى مبارياته في التصفيات أمام منتخب تنزانيا على ملعب لومباشي معقل نادي مازيمبي وانتهي بالتعادل 1/1.

وأشار مصدر مسئول في الاتحاد الكونغولي، في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن طلب نقل المباريات للعاصمة جاء بسبب رغبة كوبر في اللعب بالملعب الرئيسي والذي شهد أعمال صيانة وتجديد لكل مرافق الملعب خلال الشهور القليلة الماضية ولكن حتى هذه اللحظة لم يوافق فيفا على استضافته للمباريات.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قد أعلن منذ أيام قليلة موافقته علي استضافة ملعب الشهداء لمباريات الأندية الكونغولية في المسابقات الأفريقية (دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية).