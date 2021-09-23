مصدر لـ"الخليج 365": الشناوي وسليمان في جلسة استعادة الثقة مع لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

عقد محمد الشناوي ووليد سليمان نجما النادي الأهلي جلسه مع زملائهم اللاعبين بصفتهم من قائدي الفريق الأحمر للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.

الأهلي خسر كأس السوبر المصري بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش، ويستعد لمواجهة إنبي السبت المقبل ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن وليد سليمان والشناوي عقدا جلسة "لم الشمل" من أجل استعادة الثقة من جديد قبل إنبي، والحديث عن أخطاء الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة جمعت كل اللاعبين بما فيهم الصفقات الجديدة، لتصحيح المسار مبكراً قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وطلب الشناوي وسليمان من اللاعبين نسيان سلبيات الفترة الماضية، والتركيز في مباراة إنبي، من أجل استمرار مشوار الكأس والظفر باللقب.