شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي..تاليسكا يصحح الأوضاع

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، في إحدي مباريات اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021.

حقق النصر انتصاراً ثميناً امام ضيفه الباطن بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين النصر بالفضل في الفوز اليوم للاعبه البرازيلي “أندرسون تاليسكا” الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34 من زمن المباراة، ليعيد البسمة إلى جماهير العالمي التي شعرت بالإحباط عقب الخسارة أمام الاتحاد يوم السبت الماضي.

بهذا الفوز رفع النصر رصيده الى النقطة التاسعة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في المقابل تجمد رصيد الباطن عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

انطلقت صافرة بداية مباراة النصر والباطن في تمام الساعة 17:25 بتوقيت مصر، 18:25 بتوقيت السعودية، 15:25 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الروماني “أوفيديو ألين هاتيجان”.

ونقل بث مباشر مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي على قناة Ssc 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري بصوت المعلق الرياضي “حماد العنزي”.

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي

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