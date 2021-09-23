شاهد فيديو اهداف مباراة العين والعروبة في الدوري الاماراتي..ثلاثية لابا لا تكفي

شاهد فيديو اهداف مباراة العين والعروبة في الدوري الاماراتي ادنوك، في إحدى مباريات اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، والتي أقيمت على ملعب نادي العروبة في مدينة الفجيرة.

فرض فريق العروبة نتيجة التعادل 3-3 على ضيفه العين اليوم الخميس في المرحلة الخامسة من دوري المحترفين الإماراتي في الوقت الذي تعادل فيه اتحاد كلباء مع الوصل 1-1.

ورفع العين رصيده في صدارة جدول ترتيب الدوري الاماراتي “دوري الهليج العربي” إلى 13 نقطة بعدما اهدر أول نقطتين له هذا الموسم مقابل ثلاث نقاط للعروبة في المركز الثاني عشر.

وتقدم المهاجم التوجولي كودجو لابا بثلاثة أهداف (هاتريك) للعين في الدقائق 29 و38 و43، علما بأن هدفه الثالث جاء من ضربة جزاء.

ولكن العروبة لم يستسلم ورد بهدفين عن طريق علي جعفر مدن من ضربة جزاء في الدقيقة 59 وسعيد عبيد في الدقيقة 68، قبل أن يخطف علي جعفر هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع.

ولم يلتق العين والعروبة منذ مباراة دور ال16 ببطولة كأس رئيس الدولة الاماراتي عام 2005، وانتهت المباراة آنذاك بفوز عريض للعين قوامه 7 أهداف مقابل هدف، وسجل فيصل علي هاتريك، وتكفل اديلسون وعلي مسري ورامي يسلم وغريب حارب بباقي الاهداف.

وانتصر العين في أول مباراتين له أمام العروبة عام 2003 خلال دور مجموعات كأس رئيس الدولة الاماراتي بنتيجتي 6/صفر و1/3.

شاهد فيديو اهداف مباراة العين والعروبة في الدوري الاماراتي

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