الزمالك يرفض قرارات التظلمات بشأن شيكابالا وحازم إمام ويصعد الإجراءات ضد اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

رفضت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قرارات لجنة التظلمات بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا، ورفض استئناف حازم إمام، مؤكدة على أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءت من أجل إبطال القرار عبر الوسائل المشروعة.

وقال الزمالك في بيان رسمي: "إن نادي الزمالك انطلاقًا من ثوابته، وقيمه الأخلاقية القائمة على الاحترام غير المشروط لجميع الهيئات والشخصيات في الوسط الرياضي.. يؤكد تقديره التام للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإجلاله وتوقيره للسادة أصحاب المقامات رئيس وأعضاء اللجنة".

وتابع: "إلا أنه وفي إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة النادي على حماية حقوقه وحقوق أبنائه وكافة منتسبيه".

وأكمل: "فإنها تؤكد على رفضها التام للقرارات الصادرة من اللجنة الموقرة بشأن العقوبات المفروضة على محمود عبد الرازق شيكابالا، وحازم إمام وتؤكد أيضا على أن تلك العقوبات لا تتفق وصحيح القانون واللوائح الواجب العمل بها".

وأضاف: "كما أنه لم يتم الاستجابة لطلبات النادي المشروعة والقانونية بشأن إجراء تحقيق حول الواقعة أو جلسات استماع بقصد استظهار الحقائق بما يضمن التطبيق العادل للقانون واللوائح".

وأكد البيان: "وعلى ذلك، فإن نادي الزمالك يؤكد أنه وفي ضوء دراسة دقيقة للموقف من كافة جوانبه لن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والسبل لإبطال هذا القرار عبر كل الوسائل المشروعة من خلال كافة الجهات الرياضية والقضائية محليا ودوليا.. وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات في حينه".

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قررت إيقاف شيكابالا، لمدة 8 أشهر، وغرامة 500 ألف جنيه، قبل أن تقلص التظلمات العقوبة إلى الإيقاف 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة تأييد عقوبة الإيقاف لحازم إمام 4 مباريات لعدم جواز الاستئناف على عقوبات الإيقاف الأقل من 6 مباريات أو الغرامات الأقل من عشرة آلاف جنيه، كما قررت اللجنة تخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.