الخطيب يستثني 5 لاعبين من غرامة الـ300 ألف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير استثناء 5 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من عقوبة خصم 300 ألف جنيه التى وقعها محمود الخطيب على الفريق والجهاز الفني بعد خسارة لقب السوبر.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: “هناك لاعبون مستثنون من العقوبة الموقعة من قبل الخطيب كونهم فى المرحلة الأولى من بدايتهم مع الفريق مثل ، كريم فؤاد وعمار حمدى وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وحسام حسن ”.

وقرر مسئولو النادي الأهلي، خصم مبلغ 300 ألف جنيه، من كل لاعب بالأهلي وأعضاء الجهاز الفني، بعد خسارة السوبر.

حيث يتم خصم المبلغ المقرر من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى.

يأتي ذلك انطلاقًا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

كما قرر مسئولو النادي، خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقًا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر مسئولو النادي، اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى، لحين عودة كل فرد في النادي لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.

كان قد توج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي بالركلات الترجيحية 3/2.