تعافى كينغسلي كومان وعاد إلى تمارينه مع بايرن ميونخ

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برلين : عاود الجناح الدولي الفرنسي كينغسلي كومان الخميس تمارينه مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بعد أيام معدودة على إجرائه جراحة في القلب بحسب ما أفاد النادي البافاري.

وقال مدرب بايرن يوليان ناغلسمان عشية لقاء غرويتر فورث في المرحلة السادسة من الدوري الألماني إن "+كينغ+ (كومان) عاد ليركض مجدداً. نحن سعداء بأنه عاد الى الملعب".

وأعلن بطل الدوري الألماني الأسبوع الماضي أن كومان خضع لعملية جراحية من أجل تصحيح عدم انتظام في ضربات القلب، كاشفاً على لسان ناغلسمان "كان يعاني من عدم انتظام بسيط في ضربات القلب وفي القلب".

وأكد ناغلسمان الخميس أن الفرنسي لن يكون متوفراً لمساعدة بايرن الجمعة من أجل التمسك بصدارة الدوري والبقاء أمام فولفسبورغ الذي يتخلف عن النادي البافاري بفارق الأهداف.

وفي المقابل، أفاد المدرب السابق للايبزيغ بأن لاعبي الوسط سيرج غنابري وجمال موسيالا تعافيا من وعكة صحية وإصابة في الكاحل على التوالي، وسيكونان بصحبة الفريق الجمعة.