شكرا لقرائتكم خبر عن عمارة : لو أنا مكان موسيماني "هستقيل" وأجاى أفضل من ميكسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عمارة نجم الأهلى السابق، أن الجهاز الفني لبيتسو موسيماني سيرحل عن الفريق في حالة خسارة مباراة الكأس أمام إنبي، وقال عمارة في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2: خسارة الدورى ليست نهاية المطاف، ولكن خسارة السوبر أيضاً قبل أيام تؤكد أن هناك أخطاء فنية بفعل فاعل، المدرب لم يستطع إدارة اللقاء بشكل قوي ومن وجهة نظري هناك تقصير من اللاعبين ومع احترامي الكامل لفريق الجيش كفة الأهلى كانت أرجح كلاعبين وأداء ومستويات.

وعن أداء موسيماني مع الفريق قال عمارة: أداء موسيمانى غير مقنع وضعيف وهذا رأيي فيه منذ توليه مسؤولية الأهلى رغم أننى تعرضت للهجوم، موسيمانى صنع تاريخ لنفسه مع الأهلى والنادى أضاف إليه الكثير وهذا الطبيعى من الأهلى مع أى مدرب يتولى مسؤوليته، ولكن بصمة موسيمانى الفنية غير واضحة.

واصل: الأهلى لا يتعامل بالقطعة مع مدربه ولاعبيه والمدرب سيستمر وسيخضع للتقييم، وليس سهلاً على الجماهير خسارة بطولتين متتاليتين، وأرى أن سامى قمصان كمدرب عام إضافة قوية للأهلى.

كما علق عمارة على عقوبة خصم 300 ألف جنية من الجهاز الفني للأهلي بعد خسارة السوبر قائلاً: موسيمانى له تصريحات غريبة، منها أنه طوال تواجده بالنادى لن يتم استبعاد لاعب محدد من الفريق، هل هناك بند في عقد الجهاز الفنى يقول أنه من حق الإدارة خصم مبلغ من المستحقات، في حالة لا يوجد بند مثل هذا فمن الصعب أن يتم الخصم من المدرب، ولو أنا مكان موسيمانى ولا يوجد شرط في عقد ينص على تلك العقوبة سأقدم استقالتى فوراً، لأنه كيف سيكون شكلي أمام اللاعبين، هذا قرار تعسفي، ولكنه جيد بخصوص اللاعبين لتهدئة الجماهير بعد خسارة بطولتين.

أضاف: لو الأهلى خسر كأس مصر هذا الجهاز سيرحل عن الفريق بكل تأكيد، وإنبي فريق جيد تأثر برحيل بعض نجومه ولكن لديه مدرب قدير مثل حلمي طولان.

واصل متحدثاً عن ميكسيوني: لدينا لاعبين كثر يشبهون ميكسيوني مثل عمار حمدي والأهلى لم يكن بحاجة إليه، وأجاي أفضل من ميكسيوني لأسباب كثيرة لأنه مع النادي منذ فترة وكان شايل الفريق، ورحيله عن الأهلى ظلم للاعب،