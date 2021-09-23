شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور عن فوز الزمالك على الأهلى فى دوري اليد: مفيش مقارنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامي خالد الغندور، على الفوز الكبير الذى حققه فريق الزمالك لكة اليد، على غريمه التقليدي النادي الأهلي في قمة دوري المحترفين لكرة اليد ، وكتب الغندور عبر حسابه على فيس بوك: مافيش قاضية عشان مافيش مقارنة النتيجة ثقيلة أوي في كرة اليد مبروك يا زمالك فارق 5 أهداف مع الرأفة.



خالد الغندور

وفاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الاهلى بنتيجة 32/27 فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى الحالى 2021 / 2022، وذلك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، وأنتهى الشوط الأول بنتيجة 17/13فى شوط شهد تفوق ملحوظ للاعبى الأبيض .

و فشل الأهلى فى الثأر من الزمالك بعدما خطف الأخير لقب السوبر الأفريقيى بنتيجة 28 / 27 مؤخرا على حسابه ليتاهل إلى كأس العالم للأندية.

بينما نجح الزمالك فى مواصلة التفوق على الفريق الأحمر، خاصة انه يدخل اللقاء بعنويات مرتفعة فى ظل استعداده لمواجهة برشلونة فى السوبر جلوب يوم 6 أكتوبر القادم .

ونجح الزمالك فى الفوز أول وثانى لقاءاته بالدورى على هليوبوليس والشمس على التوالى، بينما فاز الأهلى على البنك الأهلى و6 أكتوبر.

واستقر اتحاد اليد على إقامة اللقاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى ظل قرار لعب مباريات القمة على أرض محايدة.