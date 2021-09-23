شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كارتيرون ولاعبى الزمالك وتدريبات فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

وحرص كارتيورن على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وشرح لهم برنامج تدريب اليوم، كما طالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات، وأشاد بالمستوى الفني والبدني للاعبين خلال المعسكر.

خاض اللاعبون تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب، وخصص كارتيرون فقرة تدريبات بدنية لهم ثم قاموا بالجري حول الملعب، تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال قبل خوض التدريبات الفنية.

وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال المران، وأجرى المدير الفني تقسيمة فنية بين اللاعبين في منتصف الملعب بحيث يستمر الفريق الفائز، ويخرج الفريق الخاسر ويشارك الفريق البديل بدلا منه، وظهراللاعبين بصورة فنية وبدنية جيدة، وشهدت التقسية حماس وندية من جميع اللاعبين.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريب الصباحي اليوم، بعدما أشاد بمستوى اللاعبين خلال التدريبات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية خلال المعسكر الحالي.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل