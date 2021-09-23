شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتولى رضا شحاتة منصب المدرب العام بالأهلى فى جهاز موسيماني؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار رضا شحاتة المدير الفني للجونة علامات استفهام حول اقترابه من تولي منصب المدرب العام للأهلي في الفترة القادمة، خلفا للجنوب إفريقي كيفين جونسون والذي رحل عن منصبه بنهاية الموسم الماضي.

ونشر رضا شحاتة صورته عبر حسابه على فيس بوك ومعها شعار النسر، وهو ما دفع البعض للربط بينها وبين توليه منصب المدرب العام للأهلي، بعد استقرار الإدارة الحمراء على تعيين مدرب عام مصري خلال الفترة المقبلة.





ويعد رضا شحاتة من الأسماء المرشحة لتولي منصب المدرب العام في الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني مع عدد من أبناء القلعة الحمراء مثل عماد النحاس وعلاء ميهوب وهاني رمزي وأسامة عرابي.

ويعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعا فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلى، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادى المختلفة، كما ستتم مناقشة ملف فريق الكرة وتوابع الخسارة من طلائع الجيش فى السوبر.

وفى وقت سابق قرر مسئولو النادى الأهلى خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادى وفى ظل الدعم الكبير الذى يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلى وجماهيره.

كما قرر مسئولو النادى الأهلى خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإدارى والطبى وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر مسئولو الأهلى اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى فى ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذى يستحقه النادى وجماهيره.